Buchmann wil geen vergelijking met Ullrich: ‘Ik ben 100% schoon’

Ullrich was in 1997 de laatste Duitse Tourwinnaar. Buchmann is deze Tour door indrukwekkend klimwerk stilletjes naar de zesde plaats in het algemeen klassement gekropen, op 2 minuut 14 van geletruidrager Julian Alaphilippe. ,,Dat hij met de favorieten meefietst omhoog en ook in de tijdrit zijn klasse heeft getoond, bewijst dat hij de kwaliteiten heeft een echte winnaar te worden”, liet Ullrich optekenen in Bild.



Met Ullrich liep het nadien slecht af door dopingperikelen en Buchmann wil daarom niet graag vergeleken worden met Ullrich. Hij zei in Bild nog nooit met doping in aanraking te zijn gekomen. ,,Ik ben 100 procent schoon”, aldus de renner uit Ravensburg. ,,Het feit dat ik zo lang mee kan met de besten, toont aan dat het met de doping in de wielersport wel meevalt. Hoewel 100 procent dopingvrij niet bestaat.”



Buchmann is zelf ook wel verbaasd dat hij zo goed rijdt in de Tour. ,,Maar er is geen geheim. Ik ben gewoon een betere renner geworden”. Aan de gele trui durft hij niet te denken. ,,Ik ben een rationeel type en leef in de realiteit. Ik heb als kind ook nooit van de gele trui gedroomd. Voor de Tour was mijn doel de top 10 en dat is niet veranderd.”