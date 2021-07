Cavendish wint voor derde keer in Châteauroux, Van der Poel blijft in het geel

Pas vier keer in de Tourhistorie finishte een etappe in Châteauroux. In 1998 beleefde Mario Cipollini de primeur, waarna Cavendish dertien jaar geleden begon aan een haast oneindige reeks ritzeges in de Tour de France. Na zijn overwinning in 2011 was het vandaag opnieuw raak voor de 36-jarige Brit in de plaats in centraal Frankrijk. In de groene trui troefde hij de Belg Jasper Philipsen en de Fransman Nacer Bouhanni af in de sprint.