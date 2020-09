Chauffeur van ambulance uit Tour gezet voor aanrijden Jungels

Zelf had de 27-jarige Luxemburger eerder in de etappe ook een valpartij veroorzaakt. De renner van Deceuninck - Quik-Step zwenkte met zijn fiets opzij nadat hij aan kop van het peloton had gereden. Zonder te kijken, reed Jungels daarbij de Colombiaan Sergio Higuita onderuit. Higuita stapte gewond weer op de fiets, maar ging even later opnieuw onderuit omdat hij door de pijn aan zijn hand niet goed meer kon remmen. De renner van Education First moest opgeven.



Jungels kon wel verder nadat hij onderuit was gereden door een ambulance. De Luxemburger staat op de 43ste plaats in het algemeen klassement. Voor de chauffeur van het voertuig is de Tour voorbij.