Column Laurens ten Dam | In de wintermaanden verandert Cav in een dikke vette prop, maar nu staat hij er

Het was een sprint from hell. Ergens in 2006 in een onooglijke koers in Polen. Grote Oostblokbeulen probeerden ons westerlingen hun wil op te leggen. Grof geweld en intimidatie werden niet geschuwd. De sprinter van mijn ploeg kneep 3 kilometer voor de meet huilend in zijn remmen, mokkend dat het niet eerlijk was. En opeens was hij daar, Cav, een dik propje, maar vooral een lefgozer in een rood shirt van een Duits ploegje.