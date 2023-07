Column Thijs Zonneveld | Het individualisme en het egoïsme vieren hoogtij bij de Tour de France

Tourspel Wielerspel 2023: Tom Hofsink blijft de ranglijst aanvoeren, ook op landelijk niveau bovenaan in algemeen klassement

Niet alleen in de Tour de France, maar ook in het Wielerspel van De Stentor was er zondagmiddag Nederlands succes. De deelnemer met de mysterieuze naam ‘Aanschaf’ behaalde met 266 punten de meeste punten van de dag. Tijdens de rustdag zal de concurrentie ongetwijfeld broeden op een plan om Tom Hofsink van de eerste plaats te stoten. Ook na de vijftiende etappe behoudt hij de gele leiderstrui. Niet alleen in het klassement van deze krant is hij iedereen te slim af, ook op landelijk niveau staat hij al dagen bovenaan.