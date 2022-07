Column Thijs Zonneveld | Marianne Vos is zo koel, zo gefocust, een machine die alleen maar aan winnen denkt

Er rolde een schreeuw door de straten van Rosheim. Hij kwam uit haar tenen en echode tussen de huizen, waar-ie zal blijven hangen tot in lengte der dagen. Over vijftig jaar zal het buurmeisje van het gele huis op de hoek haar kleinkinderen tot stilte manen en ze vragen om te luisteren naar de echo. ,,Hier’’, zal ze zeggen, ,,hier won Marianne Vos in de gele trui.’’



242 overwinningen staan er op de erelijst van Vos. Daaronder wereldtitels, olympisch goud, klassiekers en – als ik goed geteld heb – 32 ritten in de Giro. En dan heb ik het nog niet gehad over haar zeges in het veld en op de baan. Het is dat ze nooit op BMX’en of kunstfietsen heeft gezeten, anders was haar palmares niet zo dik als het telefoonboek van Shanghai, maar als dat van heel China.