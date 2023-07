Column Thijs Zonneveld | Mikel Landa is Donald Duck en Don Quichot ineen

Hij deed me denken aan een bruine beer in de dierentuin. Droeve ogen onder borstelige wenkbrauwen, flauwe glimlach om zijn snuit. Vanaf het podium in Bilbao staarde Mikel Landa naar de duizenden Basken die hem toejuichten. Hun hoop en hun verwachtingen waren de kooi waaruit hij niet kon ontsnappen. Hij stak zijn hand naar ze op; ze juichten nog harder. Hij zuchtte.

In een ander leven was Landa kunstschilder geworden. Abstract werk. Blauwe spetters en vegen op een zwart doek. Bordje ernaast: Verglijdende jaren, M. Landa, 2003. Dan had hij in zijn uppie boven op een berg gewoond, in een zelfgebouwde hut, en had hij ’s avonds laat naar de hemel gestaard terwijl hij haiku’s citeerde. Een fiets zou hij nooit hebben aangeraakt.

In dit leven is Landa wielrenner, geboren in het verkeerde tijdperk. Hij had met een wollen trui en een stofbril op tegen de flanken van de Tourmalet aan moeten fladderen, zij aan zij met Federico Bahamontes. Maar ergens is er iets misgegaan: hij werd wielrenner in een tijd van windtunnels, food apps en een computertje op zijn stuur dat aangeeft hoeveel watts hij trapt. Hij is Don Quichot, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn de windmolens.

Hij is Donald Duck die aan het begin van elke strip vol goede moed aan een nieuw avontuur begint - wetend dat het gedoemd is om te mislukken

Landa heeft, zeker in Baskenland, de status van een heilige. Er is zelfs een naam voor de religie rond zijn persoon: Landismo. Het is geen makkelijke godsdienst; niet voor de aanbedene zelf, maar ook niet voor de aanhangers. Het draait erom dat je elke keer hoopt dat dít dan toch echt (maar nu écht) de grote ronde wordt die Landa wint - wat natuurlijk nooit zo is.

Want hoe goed Landa ook is, hoe hard hij ook rijdt en hoe hij ook tegen bergen aan fladdert: het gaat altijd mis. Meestal zijn er een paar beter, soms verprutst hij het zelf. Landa zit altijd in de verkeerde ploeg, hij droomt op de momenten dat hij op moet letten, hij heeft slechte dagen die weken duren, hij valt te vaak en hij háát tijdrijden - geen handige eigenschap voor een klassementsrenner. Hij is Donald Duck die aan het begin van elke strip vol goede moed aan een nieuw avontuur begint - wetend dat het gedoemd is om te mislukken.

Ik snap de aantrekkingskracht, ik ben zelf stiekem ook aanhanger van het Landismo. Ik hoop dat een klimmer uit de jaren 50 de windmolens verslaat, dat Donald Duck ook eens geluk heeft, dat de beer uit zijn kooi wordt bevrijd - al is het maar voor heel even. Deze Tour, met de start in Baskenland, nauwelijks tijdritkilometers en miljoenmiljard bergetappes, is uitgetekend door een aanhanger van het Landismo.

Het kan niet anders, dit wordt de Tour van Mikel Landa.

Maar nu écht.

