Column Thijs Zonneveld | Sint-Marks carrière was dood en begraven, maar hij danst nu op zijn eigen graf

Voor Bol kwamen valpartij­en niet als een verrassing

28 juni Cees Bol was na de tumultueuze derde etappe in de Ronde van Frankrijk vooral blij dat hij ongeschonden als nummer 8 de finish had bereikt. ,,Het was nogal hectisch, ja”, gaf de sprinter van Team DSM toe bij de NOS. In de laatste bocht gingen de Slowaak Peter Sagan en de Australiër Caleb Ewan nog hard onderuit, maar de volop meesprintende Bol bleef tot zijn grote opluchting overeind.