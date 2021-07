Column Thijs Zonneveld | Twee weken geleden maakte Peter R. de Vries zijn rondjes op de fiets en keek hij naar de Tour

Mollema spookte door het hoofd van etappewin­naar Konrad

13 juli Patrick Konrad had dit jaar in de Tour de France al voorbeelden gezien van renners die hun ritzege pakten na een solo. De Sloveen Matej Mohoric deed het in de eerste week, Bauke Mollema afgelopen zaterdag. ,,Zij vielen vroeg aan. Ik dacht: als ik in zo’n situatie kom, ben ik de man”, vertelde de Oostenrijker van Bora-hansgrohe, die op meer dan 30 kilometer voor de finish zijn medevluchters achterliet. Hij zegevierde in de zestiende etappe, een rit door de Pyreneeën.