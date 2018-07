Craddock fietst hele Tour met breuk in schouder en zamelt bijna twee ton in

Aan het einde van de Tour had hij 195.000 dollar (ruim 167.000 euro) opgehaald voor de renovatie van de wielerbaan in zijn geboortestad Houston.



,,Zonder deze fondsenwerving zou ik waarschijnlijk een paar weken eerder al naar huis zijn gegaan'', zei Craddock, die in het algemeen klassement als 145ste en laatste eindigde op meer dan viereneenhalf uur achterstand van Tourwinnaar Geraint Thomas.



,,Vooral de eerste etappes na mijn crash heb ik veel motivatie geput uit de actie. Het waren drie zware weken waarin ik ver over mijn grenzen ben gegaan. Er zijn veel momenten geweest dat ik wilde opgeven, maar de vrijgevigheid van al die mensen die meededen met de actie hielden me op de fiets. Parijs halen was ook zeer emotioneel.''