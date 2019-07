De gele missie van Kruijswijk in de Alpen: ‘Dit was mijn beste dag in de Tour’

Stentor Tour Wielerspel Trentin helpt ploeglei­der Ekkelen­kamp uit Dalfsen aan zege in Tour Wielerspel

24 juli De zeventiende etappe in het Stentor Tour Wielerspel is een prooi geworden voor Roelof Ekkelenkamp uit Dalfsen. ,,Ik had nog niet naar de stand gekeken, maar ik had wel een vermoeden.’’ Ekkelenkamp heeft namelijk ritwinnaar Matteo Trentin in zijn ploeg.