‘De grote verschillen worden in de Alpen gemaakt’

,,We rijden weliswaar niet in het geel en ook niet elke etappe vooraan, maar er zijn meerdere wegen om de Tour te winnen‘’, vervolgt Thomas. Hij staat met ingaan van de derde week tweede in het algemeen klassement op 1.35 van de verrassende geletruidrager Julian Alaphilippe. Bernal is de nummer vijf op 2.02.



,,We zijn het enige team met twee man in de top van het klassement. Dat is een interessante en ook mooie positie”, weerlegde ploegmanager Dave Brailsford opmerkingen over het zwakste optreden van zijn team in jaren. ,,De grote verschillen worden de komende dagen gemaakt in de Alpen met drie zware etappes en bergen boven de 2000 meter. Constantheid betaalt zich dan uit, is onze ervaring.”