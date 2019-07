De Mooiste Rit Ooit

Alaphilip­pe: Geel was een droom, maar denk niet dat ik Tour nog ga winnen

26 juli Julian Alaphilippe raakte in de veel besproken negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk zijn leidende positie in het algemeen klassement kwijt. ,,De andere jongens waren beter vandaag”, reageerde de Fransman. ,,Ik moest ze laten gaan. Ik denk niet dat ik in de laatste twee dagen de gele trui nog terug kan winnen.”