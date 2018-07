De ploegentijdrit: zo werkt het

De start

De ploeg die onderaan staat in het ploegklassement, in dit geval Mitchelton-Scott, zal als eerste de ploegentijdrit afwerken. Vervolgens gaan de ploegen op basis van hun plek in het ploegenklassement één voor één van start, met een tussenpoze van vijf minuten. Als laatste start de ploeg van de drager van de gele trui (individuele klassementsleider). Vanmiddag is dat Bora-Hansgrohe van geletruidrager Peter Sagan.

Tijd van welke renner telt?

Tactiek

Om voor een zo snel mogelijke tijd te gaan, moeten de ploegen afspraken maken voor de ploegentijdrit. De klassementsrenner(s) moet(en) natuurlijk in de eerste groep van vier finishen en dus is het aan hardrijders in de ploeg om in eerdere delen van de tijdrit hun werk te doen. Omdat zij geen klassement verdedigen, zullen ze niet balen van (extra) tijdverlies als ze achter de eerste vier renners eindigen.

Tijdlimiet

Net als in ritten in lijn én de individuele tijdrit, kun je ook in de ploegentijdrit te laat binnenkomen. Als je als vijfde renner van je ploeg 25% langzamer bent dan de tijd van de winnende ploeg, krijg je een 'otl' achter je naam in de uitslag. Die afkorting staat voor out of time limit en dus is de Tour voor de renner in kwestie in zo'n geval voorbij.