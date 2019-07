De Sky-dominantie is ver te zoeken bij Team Ineos

Door Daan Hakkenberg



Wil Luke Rowe eindelijk weer eens op kop van het peloton rijden, wordt hij bijna van de weg geduwd door Tony Martin. Op weg naar de finish in Gap proberen de Duitser van Jumbo-Visma en zijn ploegmaten hun kopman Steven Kruijswijk van voren te houden voor de slotklim. De Ineos-renners willen hetzelfde met Geraint Thomas en Egan Bernal, maar Rowe krijgt geen millimeter ruimte van Martin. Een aanvaring volgt, waarna beide kemphanen, ruim twee uur nadat Matteo Trentin als ritwinnaar is gehuldigd, uit de wedstrijd worden gezet.



De botsing van Rowe en Martin staat misschien wel symbool voor het machtsvacuüm in de laatste etappes deze Tour. Anders dan in voorgaande jaren is het niet de Britse miljoenenploeg die bepaalt wat er in het peloton gebeurt. In de zeventiende etappe blijven de rood-zwarten grotendeels verscholen achter Deceuninck-Quick Step en Groupama FDJ, de ploegen van de twee Franse Tour-favorieten Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot. Zo was het ook al in de Pyreneeën. Daar bepaalden Movistar, FDJ en Jumbo-Visma bergop het tempo.