De superknecht die een Tour-winnaar werd

'Blij dat dit erop zit'De strijd is gestreden. Alleen het noodlot kan Geraint Thomas nog van de Tour-zege afhouden. Want in een tijdrit meer dan twee minuten goedmaken op deze geletruidrager kan helemaal niemand op dit moment. Ook Tom Dumoulin niet. Tijd dus om nader kennis te maken met de eerste Tour-winnaar uit de geschiedenis van Wales.

,,Wat een stress allemaal'', was het eerste oordeel van Thomas na afloop van de etappe van vandaag. Een rit waarin hij definitief afrekende met de op hoop gestoelde twijfel aan zijn kwaliteiten in de 'derde week'. ,,Eerst vielen Landa en Bardet heel vroeg aan. LottoNL-Jumbo ging daarna volle bak. Ik wist dat ik bij Dumoulin moest blijven, maar die ging weer achter Roglic aan. En Roglic was heel sterk. Hij ging zo hard omlaag. Ik ben blij dat ik het er heel vanaf heb gebracht. Ik ben echt tevreden dat dit erop zit.''



Een wonder is het niet dat Thomas ineens komt bovendrijven, de 32-jarige Brit is een steengoed renner. Maar opvallend is het wel, en onverwacht ook. We hebben in het verleden vaker gezien dat superknechten hun kopman overvleugelden in de strijd om de gele trui. Jan Ullrich deed het bij Bjarne Riis, en Chris Froome zelf deelde plaagstootjes uit aan kopman en geletruidrager Bradley Wiggins in 2012.

Het verschil is alleen dat Ullrich en Froome destijds terug in hun hok moesten. Ze maakten de indruk dat ze sneller konden, maar bleven uiteindelijk - schoorvoetend soms - in hun knechtenrol en werden braaf tweede in het klassement achter hun kopman. Thomas niet. De 32-jarige superknecht uit Cardiff maakte deze Tour de France eigenlijk geen moment de indruk dat hij níét ging winnen. Met terugwerkende kracht zou je kunnen stellen dat de Tour-winst vanaf dag 1 in de tas zat bij de Welshman.

Volledig scherm Geraint Thomas wint het sprintje om de tweede plaats in de laatste bergetappe. © Getty Images

Hij kende namelijk geen enkel zwak moment, zat altijd voorin, had in bergritten het beste eindschot, reed slim en wist bovendien dat hij de afsluitende tijdrit achter de hand had. Want hoewel Thomas vooral een allrounder is, heeft hij in tijdritten altijd bij de besten gehoord. Vorig jaar won hij bijvoorbeeld de ruim 14 kilometer lange openingstijdrit in de Tour. De Brit is bovendien van oorsprong een baanrenner, en een goede ook; twee keer olympisch goud op de ploegenachtervolging. Dan maak je je niet gauw zorgen over een individuele inspanning tegen de klok. Zelfs niet als je opponenten Dumoulin en Roglic heten.

Merckx