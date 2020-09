‘De Tour krijgt een Sloveense winnaar, hopelijk ben ik dat’

De kopman van Jumbo-Visma is tevreden over het verloop tot nu toe. ,,De eerste twee weken hebben we met de hele ploeg een hoog niveau gehaald. We kunnen optimistisch zijn voor de laatste week. Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik zondag niet won. Ik wil altijd winnen. Het laatste zetje kon ik niet geven. Aan de andere kant: het team was erg sterk en ik ook", aldus Roglic, die de zege aan Pogacar moest laten.

Roglic zegt niet in de war te raken van de koppositie in het klassement. ,,Ik ben al vaker in deze positie geweest. Dan wen je er aan. Dan maakt het niet heel veel uit of het om de Tour de France of een andere race gaat. Het hele team heeft ervaring", zegt hij. ,,Het belangrijkste nu is om gefocust te blijven. We worden steeds meer vermoeid en kunnen de concentratie verliezen. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Er komen nog zware bergen en een beslissende tijdrit aan. Maar we zijn in een goede positie."