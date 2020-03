‘Deadline over besluit Tour de France op 15 mei’

,,We moeten tot 15 mei geduld hebben‘’, zei Stéphane Villain, burgemeester van Châtaillon-Plage, de stad die gastheer is bij de start van de 11de etappe. ,,Dat is wat Tour-baas Christian Prudhomme ons heeft verteld. We wachten de komende weken wel af of Frankrijk dan nog steeds in lockdown verkeert. dan is er nog voldoende tijd om te besluiten of we afstellen of uitstellen, maar Prudhomme wekte geen indruk zich ernstig zorgen te maken.”