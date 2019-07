Deelname Tour Wielerspel is voor dagwinnaar Tissingh uit Zwolle echt familiegebeuren

Moeder Nina Tissingh neemt enthousiast de telefoon op. ,,Mijn man had het al in de groepsapp geroepen. Ellen is op dit moment aan het werk, maar ze heeft dus al wel berichtjes gekregen.’’ De familie Tissingh speelt in zijn geheel mee met het Stentor Tour Wielerspel. ,,Het is echt een familiegebeuren. De een heeft een team met gekke namen. Mijn man doet al heel lang mee met het spel, hij is heel fanatiek met een team met sprinters en klimmers. We doen het met het hele gezin, anders kan je er ook niet over ouwehoeren, he.’’