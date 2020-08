Degenkolb komt te laat binnen en moet Tour als eerste verlaten

UCI-voorzitter Lappar­tient: ‘Mirakel als de Tour de finish in Parijs haalt’

28 augustus Als de Tour de France over ruim drie weken eindigt in Parijs, dan is er door alle betrokkenen een mirakel verricht. Dat zei David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, vandaag tijdens een persmoment in Nice.