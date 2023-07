Demi Vollering verslaat op de Tourmalet de vrouw die in haar hoofd kroop

Tourspel Jordy Bloo winnaar van het Wielerspel 2023

Jordy Bloo heeft het Wielerspel 2023 van De Stentor gewonnen. In de slotetappe bleef het spannend tot de laatste meters. Erik Hofsink deed nog een ultieme poging om Jordy van de eindzege af te houden, maar verder dan de dagzege kwam Erik niet. Jordy hield uiteindelijk een marge over van 25 punten. Tom Hofsink, die lang aan de leiding ging in het wielerspel, eindigde in het algemeen klassement op vijfde positie.