‘Dit is het resultaat van beleid’

Jumbo-Visma heerstDe glimlach van Mike Teunissen was na de zege van Team Jumbo-Visma in de ploegentijdrit nog breder dan na zijn winst in de eerste etappe. ,,In deze bubbel lijkt opeens alles mogelijk en daar past dit ook in. Deze overwinning is net zo mooi en net zo prachtig”, zei de renner nadat hij zijn tweede gele trui in de Tour de France in ontvangst had mogen nemen.

,,Het is mooi dat we in de laatste honderden meters de zege zagen aankomen en het meteen na de streep met zijn allen konden vieren. Dit is ook een zege van iedereen die hierbij betrokken is. Er is jarenlang aan de ploegentijdrit gewerkt, in alle opzichten. Dat gaat van de tijdritpakken, tot de fietsen, tot testen in windtunnels en de ideale positie zoeken.”

Lees ook Teunissen houdt geel na masterclass Jumbo-Visma Lees meer

Quote Mike vliegt op dit moment Steven Kruijswijk Het team groeit en groeit en kreeg er dit jaar ook nog specialisten als Tony Martin, viervoudig wereldkampioen tijdrijden uit Duitsland, en de Belg Wout van Aert bij. ,,Tony heeft zo veel ervaring en deelt dat graag met ons. En Wout, die zie ik in de derde etappe meestrijden om de ritzege. Dan zou ik de trui inderdaad kwijt zijn, maar dan ben ik ook gelukkig.”



En, mits hij beter slaapt dan in zijn eerste nacht als geletruidrager, is Teunissen zelf in Épernay misschien ook wel kanshebber. ,,Laat ik het zo zeggen: vooraf had ik mezelf in de openingsweek misschien wel de meeste kansen gegeven op de derde dag.”

Steven Kruijswijk is door de zege van Jumbo-Visma gestegen naar de derde plaats in het algemeen klassement. Hij staat er dus het beste voor van de klassementsrenners. ,,We wilden heel graag de tijdrit winnen en daar was ik meer mee bezig dan het klassement. De Tour moet voor mij eigenlijk nog beginnen, maar dit is wel een fantastisch weekend”, zei Kruijswijk aan de finish bij het Atomium.



,,We waren het hele seizoen als ploeg al redelijk gefocust op de ploegentijdrit en wisten op basis van eerdere resultaten dat we een kans maakten”, zo ging de kopman verder. ,,Alleen, dit is de Tour en daarin verschijnt iedereen super aan de start. Gaaf dat we het zo kunnen afmaken. Deze overwinning geeft wel aan dat we allemaal op scherp staan en voor de winst durven te gaan. Als je erin gelooft, kan het ook. In het verleden ging het weleens mis, maar vandaag liep alles perfect.”

Bekijk hieronder de reactie van Steven Kruijswijk:

,,Dit is een heel dikke bonus voor mij als klassementsrenner. Het resultaat vertelt dat de ploeg heel sterk is, maar ik zelf ben dat evengoed. Voor het verdere verloop van de Tour zegt dit niet heel veel, al is het mooi dat ik twintig seconden pak op de nummer twee in de daguitslag. Maar dat kan de komende dagen ook weer anders zijn.”



Kruijswijk sprak zijn waardering uit voor de Duitser Tony Martin, de motor en de aanjager in de zware discipline tegen de klok. ,,Hij is een sleutelfiguur. Tony doet zulke lange beurten op kop, ook brengt hij rust in het team. Iedereen vertrouwt op hem, hij bepaalt hoe we rijden en daar vertrouwen we allemaal op. Daarnaast is er nog Wout van Aert, een andere straaljager. Mike vliegt ook op dit moment en dan is het zaak dat wij (de anderen) het tempo van hen kunnen vasthouden.”

Volledig scherm Mike Teunissen. © photo: Cor Vos