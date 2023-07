Dit is waarom de groene trui niet meer zo herkenbaar is in de Tour de France

De groene trui in de Tour de France is niet meer zo herkenbaar als voorgaande jaren. Hoe komt dat? En waarom is het rode rugnummer ook niet meer rood van kleur, maar volgens de officiële lezing 'goud’?

,,Waarom ik dit jaar niet voor het puntenklassement ga? De nieuwe kleur vind ik niet zo mooi.” Bij de ploegenpresentatie ging Wout van Aert al even in op de kleurverandering van de voor sprinters meest prestigieuze wielertrui. De groene trui is niet meer zo opvallend groen als voorheen, maar is donkerder van kleur. Ook al bedoelde Van Aert zijn opmerking als een grapje, zit er ongetwijfeld ook een serieuze ondertoon verstopt in dat ene zinnetje.



Want de nieuwe versie van de groene trui valt niet helemaal in de smaak. Het helpt voor de zichtbaarheid al niet mee dat de eerste dragers van de groene trui, Simon Yates en Victor Lafay, geen sprinters zijn. Daarnaast is het donkergroene tricot veel minder makkelijk te herkennen in het nu nog 174 renners tellende Tourpeloton.

De Duitse wielerploeg Bora-Hansgrohe, rijdend in het donkergroen, moest zelfs van shirt wisselen omdat de kleur te veel leek op de puntentrui. Vanuit de helikopter zoeken naar de man in de leiderstrui is voor de cameraman deze Tour - en ook al eerder in de andere Franse World Tour-koersen Parijs-Nice en Dauphiné - geen makkelijke opgave.

Volledig scherm Simon Yates in het donkergroen naast zijn broer Adam in het geel. Powless kijkt toe. © AFP

Waarom is de groene trui niet meer groen?

Maar dan de vraag: waarom is de groene trui niet meer groen zoals we dat jaren gewend waren? Het heeft allemaal te maken met een verandering van de huisstijl bij automerk Skoda, de sponsor van de groene trui. Precies die verandering zien we nu ook terug in de puntentrui. De Tourorganisatie vult aan dat de verandering ook vanuit de Tour komt, jaren geleden was de puntentrui immers ook al iets donkerder van kleur. Het is dus vooral een kwestie van wennen.

Tour de France 2023

• Bekijk hier het rittenschema, de uitslagen en alle klassementen

• Bekijk hier al onze video's uit de Ronde van Frankrijk

Overigens is de kleurverandering bij de puntentrui niet de enige verandering. Het rode rugnummer is namelijk ook niet meer rood, maar is volgens de officiële lezing 'goud’, al valt daar ook over te discussiëren. Ook dat heeft te maken met de sponsor. Ditmaal geen verandering van huisstijl, maar een totaal nieuwe sponsor: Century 21 vervangt Antargaz.

Gelukkig zijn er nog wel andere zekerheden in het wielerleven: de gele trui blijft gewoon geel, de witte trui is wit en de bolletjestrui is wit met rode stippen. Voorlopig, tenminste.

Blijf met In Het Wiel-video's, nieuws, podcasts, reportages, alle uitslagen en klassementen én premiumverhalen van onze verslaggevers Daniël Dwarswaard, Daan Hakkenberg en Thijs Zonneveld volledig op de hoogte van de Tour de France 2023 op ons speciale Tour de France-dossier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's