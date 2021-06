Dit staat de renners te wachten bij Tour-start | Kansen voor Mathieu van der Poel op lastige slotklim

De Ronde van Frankrijk begint vandaag in Brest. Dagelijks blikken we vooruit op de rit van de dag. ,,Ik verwacht een spectaculaire strijd tussen renners als Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en Wout van Aert", zei Thierry Gouvenou, parcours-bouwer van de Tour de France over de eerste etappe van de 108ste editie van La Grande Boucle.

De finish ligt bovenop één van die twee lastige klimmetjes: Côte de la Fosse aux Loups. Een klim van drie kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7% en stroken van rond de 10%. Ideaal dus voor puncheurs, renners die een verschroeiende demarrage bergop hebben. Renners als Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert.

,,Er is veel te winnen in de eerste twee etappes, dus daar zijn veel renners op gefocust”, snapt Van der Poel. ,,Er zit ook nog een gele trui vast aan de winst in de eerste rit. Ik ga er alles aan doen een etappe te winnen. En het zou mooi zijn als dat de eerste of tweede al is, maar ik ben hier ook om te ontdekken. Het is mijn eerste Tour.’’

,,Ik mag in de eerste week voor mijn kans gaan en mikken op ritwinst”, keek Jumbo-Visma renner Van Aert vooruit. ,,Ook met het geel ben ik bezig, dat zit wel ergens in mijn hoofd. Die gele trui is de droom van elke renner. Ik ben benieuwd hoe het zal uitdraaien.”

,,We hebben met de ploeg woensdag de eerste etappe verkend", zei Alaphilippe (Deceuninck–Quick-Step). ,,Het is een mooie finale, veel moeilijker dan ik me had voorgesteld. Die finale is echt pittiger dan ik had verwacht, lastiger dan de etappe met aankomst op de Mûr-de-Bretagne van zondag.”

Het peloton vertrekt vanmiddag om 12:10 vanuit Brest en de finish in Landerneau wordt rond 17:15 uur verwacht. De etappe is uiteraard op deze site te volgen via ons Liveblog.

