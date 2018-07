Dit staat de renners te wachten in uitdagende laatste Tourweek

Met vijftien van de 21 etappes achter de rug, maken de renners zich op voor de bloedstollende apotheose van de 105de editie van de Tour de France. Met onder meer een pittige tijdrit, een etappe met Formule 1-start en heel veel hoogtemeters zijn er nog genoeg obstakels te overwinnen. Wat staat Tom Dumoulin nog te wachten in zijn jacht op een podiumplaats in Parijs?

Het decor van de laatste Tourweek wordt gevormd door de Pyreneeën, waar de klimmers op dinsdag, woensdag en vrijdag het verschil kunnen maken. Waar in de Alpen twee keer bergop werd gefinisht, is dat in de Pyreneeën slechts één keer het geval. Mocht er na al het klimwerk nog geen beslissing zijn gevallen, moet dat op de voorlaatste dag gebeuren in de 31 kilometer lange tijdrit. Dit is de laatste Tourweek in vogelvlucht:

Dinsdag 24 juli: Rit 16- Carcassonne – Bagnères-de-Luchon (216,5 km)

Volledig scherm Etappe 16 Tour de France © AD Sportwereld

Voor de klassementsrenners die daags na de rustdag moeite hebben om in hun ritme te komen, wordt dit een zware opgave. Na een lange aanloop volgt met de Col de Menté en de Col de Portillon (beide van eerste categorie) ongetwijfeld een spetterende finale. Aan finishplaats Bagnères-de-Luchon bewaart Chris Froome goede herinneringen. De viervoudig Tourwinnaar boekte daar in 2016 een ritzege na een briljante (en levensgevaarlijke) afdaling.

woensdag 25 juli: Rit 17- Bagnères-de-Luchon – Saint-Lary-Soulan (65 km)

Volledig scherm Etappe 17 Tour de France © AD Sportwereld

De kortste etappe belooft hét spektakelstuk van deze Tour te worden. Slechts 65 kilometer, maar desondanks weet de organisatie toch drie Pyreneeën-reuzen in het parcours te proppen. Om de beproeving nog extra speciaal te maken wordt er voor het eerst in de Tourhistorie gewerkt met verschillende startgroepen. De beste twintig renners in het klassement vertrekken vooraan, gevolgd door de volgende twintig in de rangschikking. ,,Daarna vertrekken we per veertig. Het lijkt op de start bij de Formule 1 en we doen het ook uitsluitend die dag omdat we spektakel verwachten", aldus koersdirecteur Thierry Gouvenou. Het wordt interessant om te zien of de kopmannen op hun knechten blijven wachten, of dat we vanaf het begin een strijd krijgen tussen de grote tenoren.



donderdag 26 juli: Rit 18- Trie-sur-Baïse – Pau (170,5 km)

Volledig scherm Etappe 18 Tour de France © AD Sportwereld

Een rustpunt in de hectische slotweek is de etappe naar Pau, waar het Tourpeloton al vijftig keer eerder finishte. Omdat er bijna geen sprinters meer in koers zijn, mogen de vluchters zonder klimmersbenen eindelijk eens dromen van eeuwige roem.

vrijdag 27 juli: Rit 19- Lourdes – Laruns (198,5 km)

Volledig scherm Etappe 19 Tour de France © AD Sportwereld

Een heerlijk toetje wat betreft het klimwerk in deze Tour! Liefst 4800 hoogtemeters krijgen de renners in de negentiende etappe voor de kiezen, met klinkende namen als de Aspin, Tourmalet, Soulor en Aubisque. De streep ligt niet bergop, maar in het dal na een razendsnelle afdaling vol haarspeldbochten. Dus niet alleen voor de klimmers, maar ook voor de waaghalzen is dit de laatste kans om het verschil te maken.

zaterdag 28 juli: Rit 20- Saint-Pée-sur-Nivelle – Espelette (31 km, tijdrit)

Volledig scherm Etappe 20 Tour de France © AD Sportwereld

Op de voorlaatste dag wordt het geduld van de renners met een goede tijdrit in de benen (na de ploegentijdrit op de derde dag) eindelijk beloond. Voor de specialisten op het vlakke als Maciej Bodnar en Michal Kwiatkowski lijkt de Col de Pinodieta (900 meter aan 10,2%) roet in het eten te gooien, maar voor Tom Dumoulin is dit parcours op zijn lijf geschreven. Nadeel voor de wereldkampioen tijdrijden is dat ook zijn voornaamste concurrenten Geraint Thomas, Chris Froome en Primoz Roglic hier normaal gesproken hun hand niet voor omdraaien.

zondag 29 juli: Rit 21- Houilles – Paris Champs-Élysées (116,5 km)

Volledig scherm Etappe 21 Tour de France © AD Sportwereld

Het traditionele slotakkoord op de Champs-Élysées, waar het klassement niet meer zal veranderen. Dylan Groenewegen zal zichzelf na zijn val op weg naar Roubaix helaas niet opvolgen als ritwinnaar in Parijs.