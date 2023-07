Drama voor woedende Steff Cras na val door fan: ‘Hoop dat je je heel schuldig voelt’

21 vragen en antwoorden Tour de France voor dummies: waarom is de gele trui geel en hoeveel kilo valt een wielrenner af?

Waarom is er een VAR in de Ronde van Frankrijk en hoe wordt het klassement bepaald? De Tour de France trekt jaarlijks een breed publiek en niet iedereen beschikt over evenveel wielerkennis. 21 etappes, 21 vragen over de Tour de France.