Dubbel gevoel heerst bij Wilco Kelderman: wél het geel voor Jumbo-Visma, maar kleinere voorsprong op Tadej Pogacar

Het gat tussen Vingegaard en Pogacar slonk met 24 tellen. De Sloveen van UAE Emirates kroop iets dichter bij de Deen van Jumbo-Visma, die ondanks de tweede plaats in de etappe wél de gele trui veroverde. De verslaggever van de NOS vertelde Kelderman hoe de etappe was geëindigd, want zelf was de renner van Jumbo-Visma niet helemaal op de hoogte. ,,Dit is niet wat we gehoopt hadden", antwoordt hij. ,,Weet je: we gaan gewoon all-in. Gisteren was hij (Vingegaard, red.) sterk. We staan er nog goed voor. Zelf had ik niet helemaal verwacht dat Pogacar zo sterk zou zijn.”