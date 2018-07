Dumoulin en Froome schrijven historie met podium in zowel Giro als Tour

Een jaar later waagde Ivan Basso een poging, maar na een indrukwekkende Giro kwam hij in de Tour niet verder dan de 22ste plek.



Alberto Contador kwam in 2011 nog het dichtst bij de prestatie van Pantani. De Spaanse klimmer won de Giro (die hem later wel werd afgepakt), maar was in de Tour nét niet in topvorm: hij beëindigde de Tour van dat jaar als zesde (ook die uitslag werd geschrapt).



De meest recente poging was van Nairo Quintana. Hij werd vorig jaar tweede in de Giro (achter Dumoulin), maar reed in de Tour nooit met de besten mee. Hij sloot die Tour af als twaalfde.