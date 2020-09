Dumoulin geniet van ‘perfecte’ dag: ‘Fantastisch, ik hou hiervan, écht mooi’

Na een heerlijke finale van de koninginnengrit kwam Miguel Ángel López als eerste over de streep. Direct daarachter werd door Jumbo-Visma een belangrijke slag geslagen: geletruidrager Primoz Roglic nam wat afstand van landgenoot en concurrent Tadej Pogacar en kwam als tweede over de streep. Hij verstevigde daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement. Roglic heeft nu 57 seconden voorsprong op Pogacar en 1 minuut 26 op López.

En dus kon ook zijn ploeggenoot Dumoulin na afloop van de slijtageslag lachen. Hoe het was gegaan? ,,Voor ons heel goed, perfect eigenlijk", sprak hij. ,,Primoz pakt een beetje tijd op Pogacar, we hadden alles onder controle.” En daarna kwam de liefhebber in Dumoulin naar boven. ,,Op het einde, die klim: die is eerlijk, hè? Een speciaal ding, mooi wel.”

Volledig scherm © AP

Kortom: Dumoulin had volop genoten. ,,Ik hou hiervan, ik vind dit écht mooi. Op dit moment ben ik zelf niet in topvorm, ik doe niet mee. Sowieso is dit met mijn gewicht wel een aankomst waar ik eerder tijd zou verliezen dan winnen, maar ik vind het fantastisch. Een fantastisch uitzicht en we doen goede zaken, dus een mooie dag. Ik kom uiteindelijk als tiende of twaalfde over de streep, weet ik veel. Maar ik vind het wel gaaf. Van mij mag dit in de Tour, alleen niet elke dag. Eentje is genoeg.”

Al met al concludeerde ook Dumoulin dat zijn kopman Roglic prima voor de dag was gekomen. ,,In het begin van de Tour zei hij een paar keer: Ik voel me zo goed, ik wil voor de overwinning gaan rijden. Dat zei hij vandaag niet, maar hij was toch een van de besten. Als we tijd zouden pakken, dan zouden we blij zijn, dus dat zijn we ook. Maar 57 seconden is niet genoeg om zeker te zijn, met het oog op de etappe van morgen.”