Dumoulin: Je kunt zoveel plannen maken, we gaan goed opletten

,,Elke koers is anders. Je kunt zoveel plannen maken als je wilt. Uiteindelijk gaat het plan dat je niet bedacht had 'm juist worden. We gaan heel goed opletten in de koers wat we moeten doen'', aldus de Nederlandse kopman van Sunweb, tweede in het algemeen klassement op 1.59 van Geraint Thomas van Sky. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome is derde op 2.31 van Thomas.



,,Ik verwacht een lastige wedstrijd'', aldus Dumoulin tegen de NOS. ,,Op de Col du Tourmalet zullen ploegen al proberen de koers hard te maken. Daarbij denk ik aan Movistar of LottoNL-Jumbo misschien. De echte ontploffing is op de Col du Soulor. Ik denk dat wanneer Primoz Roglic aanvalt, en dat gaat zeker gebeuren, dat Froome zal moeten reageren. Ik verwacht wel dat hij defensief gaat rijden, maar je weet het nooit. Het is altijd een beetje spannend, maar dat komt wel goed.''