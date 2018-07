Dumoulin: Kans op Tourzege nu heel klein

Het verschil tussen de nummer één en twee bedraagt 1 minuut en 59 seconden. ,,Thomas is gewoon de beste op dit moment'', leek de Limburger van Sunweb zich voor de camera van de NOS enigszins neer te leggen bij de overmacht van de Brit van Sky. Pas in de slotfase ontstond een boeiende strijd waarbij Froome de verliezer was. ,,Dit was alles wat we hadden: van mij, maar ik mag hopen ook van de rest'', vertelde Dumoulin. ,,Je hoopt altijd dat Thomas kraakt of Roglic. Maar op dit moment moet ik blij zijn met mijn tijdwinst op Froome. Ik zag dat-ie het lastig had toen Roglic voor het eerst aanviel. Maar ik zat ook aan mijn limiet. Thomas is gewoon de beste, daar is nu niks aan te doen. Ik kan tevreden zijn.''

Na een redelijk vlakke rit volgt vrijdag nog een etappe over Pyreneeëncols en staat zaterdag een individuele tijdrit op het programma, het onderdeel waarop Dumoulin wereldkampioen is. Maar twee minuten goed maken op Thomas lijkt een onmogelijke opdracht. ,,Wat ik verwacht van de tijdrit? Thomas kan ver komen, hij is geen pannenkoek, hij heeft me ook een aantal keren geklopt in een tijdrit. En hij won vorig jaar de openingstijdrit in de Tour.''



Ook de tweede plaats in het eindklassement zou een memorabele prestatie zijn. De laatste Nederlander die het erepodium haalde in Parijs was Erik Breukink, die derde werd in de Tour van 1990.