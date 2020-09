Dumoulin maakt plannen: ‘Misschien een keer mee in een ontsnapping’

De laatste twee weken van de Tour de France staan voor Tom Dumoulin in het teken van het verdedigen van de gele leiderstrui van ploeggenoot Primoz Roglic. Daar is de Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma teleurgesteld over. ,,Ik had gehoopt mee te kunnen doen.”

,,Als ploeg doen we het geweldig. Persoonlijk had ik er meer van gehoopt. Maar of ik dat na zo’n lange periode niet actief te zijn geweest ook mocht verwachten, dat weet ik niet. Ik ging er open in. Het was voor mij balen dat het qua prestaties afgelopen weekeinde in de Pyreneeën tegenviel”, zei Dumoulin maandag tijdens de rustdag in La Rochelle. ,,Ik weet dat het niet elke wedstrijd feest is, maar ik had toch gehoopt mee te kunnen doen voor de overwinning.”

Dumoulin heeft van de ploegleiding nu een duidelijke taak meegekregen. ,,Nu word ik de laatste man voor Primoz. Met als rol om volle bak door te rijden tot de finish. We hopen de gele trui naar Parijs te brengen. Het is niet de bedoeling op kop te rijden en me dan uiteindelijk terug te laten vallen en 20 minuten later aan te komen”, legt hij uit.

Beluister hieronder de In Het Wiel-podcast:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

,,Misschien kan ik een keer meesluipen in een ontsnapping. Dat andere renners uit het klassement achter mij aan moeten rijden. Maar ik denk dat die kans vrij klein is dat dat een keer het beste plan is de komende weken. Ze zullen vooral in het teken staan van het verdedigen van de gele trui.”

Quote Het is niet meer onze taak om een groep vluchters terug te halen

De 29-jarige Limburger heeft er vertrouwen in dat dat gaat lukken. ,,We hebben wel veel op kop gereden de afgelopen week. Maar ik denk dat we het goed aankunnen. Het is niet dat iedereen makkelijk in ons wiel zat. Iedereen heeft geleden de afgelopen week. Ik denk dat wij in staat zijn dit nog twee weken te doen. De concurrenten hebben ook een hoog niveau. We zullen het slim moeten blijven aanpakken. De derde week gaat de doorslag geven, wie dan de meest frisse benen heeft.”

Dumoulin heeft veel vertrouwen in Roglic. ,,De indruk die hij geeft is dat hij het volledig onder controle heeft. Hij staat er kalm en gefocust in en voelt zich goed en sterk”, zegt hij. ,,De etappe-overwinningen zullen nu op een lager pitje komen te staan. Het is ook onze taak niet meer om een groep vluchters terug te halen. De Tour is voor mij geslaagd als we het geel in Parijs hebben. En ik wil verbeteren, dat is mijn persoonlijke doel. Dat ik weer tot de besten van de wereld behoor.”