Dumoulin onder de indruk van Van Aert: ‘Voor ons een perfecte dag’

De 25-jarige Van Aert klopte woensdag Cees Bol in de sprint en was vandaag weer de sterkste, na een zware waaieretappe van Millau naar Lavaur. ,,Wat een rit joh. Wout zat samen met Primoz Roglic en ze pakten echt veel wind, maar het is indrukwekkend hoe ze dat deden", zei Dumoulin, die zelf ook een goede etappe kende. ,,Nee, we zijn niet in de problemen geweest. Voor ons gewoon een perfecte dag. We doen het allemaal goed en dan is Wout ook nog de sterkste in de sprint.”



Dumoulin kwam stralend over de finish toen hij zag dat Van Aert opnieuw had gewonnen. ,,De afspraak is dat Wout niet vanaf kilometer 0 met die sprint in zijn kop zit. Hij is er om mij en Primoz te helpen en beschermen. Als wij en de ploegleiding het idee hebben dat alles onder controle is, dan kan Wout voor de sprint gaan. Geweldig dat hij daar dan ook nog de kracht voor heeft na zo'n zware dag als vandaag", zei Dumoulin. ,,Alles lukte gewoon vandaag, we zaten steeds heel goed mee. We wisten waar het ging breken en daar brak het ook, dus dat was goed gedaan. Geweldig dat Wout het dan ook nog afmaakt. Het valt echt niet mee om in die voorste groep te zitten en dan ook nog kracht over te houden voor de sprint. Indrukwekkend.”