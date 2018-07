Dumoulin: Sky gaat gemis Moscon voelen

Poll: wie wint de Tour?

18:03 Minder dan een week voor de finish van de Tour de France in Parijs, zijn de verschillen bovenin het klassement bijzonder klein. Tom Dumoulin doet na een loodzware Giro ook in Frankrijk mee om de winst, maar moet in de slotweek wel afrekenen met Sky-duo Geraint Thomas en Chris Froome. Outsiders Primoz Roglic, Romain Bardet en Mikel Landa zijn nog niet verslagen, en waartoe is Nairo Quintana nog in staat?