Eerste hulp bij Tourpooltjes: hoe kom je tot een winnend team?

Het is weer die tijd. De tourpools vliegen je om de oren, op het werk, in de vriendengroep, op de sportclub. Maar hoe zorg je nou dat je dit jaar eens wél een reële kans op de eindoverwinning maakt? Twee ultieme poolkenners geven advies.

Bij de gemiddelde Nederlander zal niet meteen een lampje gaan branden als de namen van Ike Simoncini en Rick Timmermans vallen, maar in de wereld van de wielerpools zijn het grootheden. De Hagenees en de Brabander zijn vaste klant in elk denkbaar wielerspel, en gooien daar regelmatig hoge ogen. Simoncini is komende maand deelnemer in 100 tot 150 Tourpools, Timmermans houdt het bij een stuk of dertig. Aan de hand van vijf tips leggen ze uit wat het onderscheid maakt tussen een gemiddelde en een goede pool.

1. Verken het parcours

Rigoberto Uran (0%) Alsof je zelf de Tour moet gaan fietsen, zó gedegen moet je het parcours tot je nemen, alvorens je je renners kiest. ,,Ik schrijf alle 21 etappes uit", zegt Timmermans. ,,Waar ze worden verreden, hoe lang de etappe is, het soort parcours, de laatste 5 kilometer. Uiteindelijk heb ik dan een lijstje: we krijgen dit jaar zoveel sprints, zoveel ritten voor de heuvelaars, zoveel voor de klimmers en zoveel tijdritten."



Over namen gaat het in dit stadium nog helemaal niet, zegt de Brabander. ,,Ik heb nooit een lijstje met namen die ik per se in mijn pool moet hebben. Het hangt allemaal af van de benodigde verhouding binnen je ploeg. En die weet je pas als je een goede analyse gemaakt hebt."



Belangrijk punt in het parcours van dit jaar is de kasseienetappe van zondag 18 juli. De mogelijkheid bestaat dat een aantal klassementsrenners die kasseien niet goed verteert. Hun achterstand kan meteen al in de minuten lopen. De kunst is te voorspellen welke renners dat zijn.

2. Bekijk de puntentelling

Onderdeel van de analyse is ook een goede beoordeling van de puntentelling. ,,Je moet altijd kijken hoe het aantal punten dat de winnaar van de etappe krijgt zich verhoudt tot het aantal punten voor de nummer zes of tien", zegt Simoncini. ,,Als dat verschil heel groot is, loont het om een aantal echte winnaars te kiezen, Greg van Avermaet bijvoorbeeld. Die eindigt niet iedere dag vooraan, maar als hij er een keer bij zit, is de kans groot dat hij wint. Als de puntentelling redelijk gelijkmatig is, kun je beter op safe spelen en voor een type als Andre Greipel kiezen, die altijd wel zesde of achtste wordt."

Ook belangrijk: kijk goed of ook de positie in het eindklassement van de ronde punten oplevert. Als dat zo is, moet je wat meer klassementsrenners pakken.

3. Kijk en luister hoe de renners er voor staan

Volledig scherm Rick Timmermans © FOTOBUREAU RUUD ROGIER Als je eenmaal weet hoeveel sprinters en klimmers je wilt hebben, ga je over tot het kiezen van de namen. Dat zal dit jaar niet meevallen: de Tour is sterk bezet. Belangrijke indicatie voor de vorm zijn uiteraard de resultaten in de belangrijke voorbereidingskoersen, de Dauphiné Liberé en de Ronde van Zwitserland bijvoorbeeld.



Om meer te weten te komen, houdt Timmermans in de weken voor de Tour alles in de gaten: wielerwebsites, sociale media, de uitingen van het team. ,,Dan kijk ik bijvoorbeeld naar een renner als Sonny Colbrelli. Krijgt hij de kans om mee te sprinten, of zal hij vooral gaan knechten voor Vincenzo Nibali? Door te luisteren naar de verwachtingen die renners en ploegbazen uitspreken, kun je daar veel over te weten komen. Op basis daarvan zal ik dit jaar bijvoorbeeld minder vaak voor Michael Matthews (ploegmaat van Dumoulin, red.) kiezen. Vorig jaar had hij de groene trui, maar ik denk dat hij dit jaar vooral in dienst van de ploeg moet rijden."



Simoncini ziet het op basis van wat hij tot nu toe gezien heeft helemaal niet zitten in de Duitse sprinter Marcel Kittel. ,,Hij ziet er gewoon zwak uit. Vorig jaar haalde niemand zoveel punten als hij, maar bij het Duits kampioenschap werd hij tiende. Dus ik laat hem links liggen."

4. Kies je renners

De tijd van knopen doorhakken is gekomen. Wie zijn de renners die én goed in vorm zijn, én regelmatig vooraan zullen eindigen, én daar door de puntentelling van de poule voor beloond worden? ,,Sprinters bieden in principe meer zekerheid dan klimmers", zegt Timmermans. ,,Als je acht vlakke etappes hebt, weet je vrij zeker dat er zeven in een sprint eindigen en dat bij eentje een vroege vluchter wint." In de bergen is de uitkomst onzekerder, bijvoorbeeld omdat vluchters vaak de eerste plekken opeisen, en omdat klimmers er zomaar ineens 'doorheen kunnen zakken'.

Dat zal een sprinter minder snel gebeuren. Zowel Simoncini als Timmermans gokt dat de nieuwe generatie sprinters - Groenewegen, Gaviria - het dit jaar zal winnen van de oude - Cavendish, Greipel, Kittel.

Een winnende pool zal in 99 van de 100 gevallen ook de winnaar van de ronde bevatten. Wie dat dit jaar wordt, is moeilijk in te schatten. Chris Froome en Tom Dumoulin komen rechtstreeks uit de Giro d'Italia. Het is moeilijk om hun vorm te peilen. Froome zit bovendien met die hele salbutamolaffaire.

,,Ik heb dit jaar veel vertrouwen in Nairo Quintana", zegt Simoncini. ,,Hij heeft alles op de Tour gezet en rijdt overtuigend. Ook Richie Porte rijdt goed rond, maar binnen de 'pronowereld' weten we dat hij elke grote ronde wel weer iets tegen komt. Dat is dus geen zekerheidje."

Volledig scherm De top 3 van vorig jaar: Uran, Froome en Bardet. © EPA

5. Ga niet voor de verrassing

Het lijkt aantrekkelijk: twee verrassende namen invullen op je formulier, om op die manier alle concurrenten de loef af te steken. Wees er maar vooral voorzichtig mee, zeggen de kenners. Simoncini: ,,De Tour is zo sterk bezet dit jaar, dat het vooral een kwestie is van wegstrepen. Bij de Giro d'Italia kun je nog wel eens iemand kiezen waarmee je anderen kunt verrassen, maar bij de Tour zit dat er eigenlijk niet in. Er zijn zo 13, 14 kandidaten voor het klassement. Je kunt er maar 5 tot 10 kiezen. Alleen bij pools met extreem veel deelnemers heb je uitzonderingen nodig om te kunnen winnen. Bij kleinere pools is het vooral een kwestie van logisch nadenken en een goede analyse maken."

Timmermans: ,,Ik zou maximaal voor 5 procent van je namen op verrassingen gokken", zegt Timmermans. ,,Vorig jaar was Urán bijvoorbeeld veel beter dan verwacht. Maar dat is niet te voorspellen. Ik ben in veel pools hoog geëindigd, zonder dat ik hem had gekozen."