Even bijkomen van zwaarste Tour in jaren: ‘Het is elke dag écht gas geven’

Nieuwen­huis na nieuw ploegsuc­ces: ‘Echt perfect, kippenvel’

12 september In de eerste week van de Tour de France greep Team Sunweb een paar keer net naast een ritzege, maar zaterdag was het voor de tweede keer in drie dagen tijd raak voor de vrijbuitersploeg. ,,Dit is echt perfect. Kippenvel”, zei Joris Nieuwenhuis aan de finish in Lyon, waar hij op een tv de beelden van de finale nog eens terugkeek. ,,Fantastisch mooi.”