Ewan klopt Bennett op de meet en grijpt ritzege, Bol zevende

Toen Cousin op ruim 16 kilometer van de meet werd gegrepen door het peloton onder aanvoering van Deceuninck–Quick-Step-renner Tim Declercq, was het woord aan de sprinters. Van hen bleek Caleb Ewan de snelste benen te hebben.



Het is zijn vierde etappezege in de Tour, nadat hij er vorig jaar ook al drie wist te winnen. De overwinning is een opsteker voor zijn gehavende Lotto Soudal-ploeg, waar Philippe Gilbert (blessure) en John Degenkolb (buiten tijd) al naar huis zijn. ,,We zijn al twee man kwijtgeraakt, maar zijn altijd gemotiveerd gebleven”, zei Ewan daarover. ,,We wisten dat ik hier kon winnen en daarom heeft iedereen 110 procent voor me gewerkt.”



Morgen is de eerste finish bergop in deze Tour de France, met een 157 kilometer lange etappe van Orcières naar Merlette. De meet ligt dan boven op een klim van eerste categorie. De kans lijkt groot dat daar een eerste steekspel tussen de klassementsrenners te zien zal zijn.