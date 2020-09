Ewan sprint naar tweede dagzege, Roglic behoudt eenvoudig gele trui

Het wedstrijdbeeld voor de eerste uren leek vast te liggen, maar plotseling ging een zestal in de achtervolging op Ladagnous: Jasper Stuyven, Oliver Naesen, Stefan Küng, Michael Gogl, Lukas Pöstlberger en Tom van Asbroeck. Ze fietsten hard door en kwamen tot op 1’15 van Ladagnous, maar door het werk van Deceuninck-Quick Step in het peloton voor sprinter Sam Bennett werden Naesen en co weer gegrepen.



Ladagnous bleef buiten schot en kon zijn voorsprong opnieuw uitbreiden, want met een eenzame vroege vluchter hadden de ploegen van de sprinters in het peloton geen probleem. Ladagnous pakte ruim drie minuten, maar verder lieten Lotto-Soudal (voor Caleb Ewan) en Deceuninck-Quick Step (voor Bennett) het verschil niet oplopen.



Zo’n 125 kilometer reed de 35-jarige Ladagnous solo op kop, maar op 43 kilometer van de finish was zijn avontuur voorbij. De verwachte massasprint in Poitiers kwam er ook. Wout van Aert ging vroeg aan, maar werd in de slotmeters nog voorbijgesneld door Ewan, die zijn tweede ritzege in deze Tour mocht vieren. Achter de 26-jarige Australiër eindigde Peter Sagan als tweede, maar vanwege onreglementair sprinten werd de drievoudig wereldkampioen gedeclasseerd. Groenetruidrager Bennett werd daardoor tweede, vlak voor Van Aert. Cees Bol kwam er in de eindsprint niet aan te pas en kwam als negentiende over de streep.



In het algemeen klassement veranderde weinig. Roglic (Jumbo-Visma) blijft in het bezig van de gele trui, met een voorsprong van 21 seconden op Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Bauke Mollema blijft de nummer dertien van het klassement, op 2'31. Tom Dumoulin staat veertiende, op 3'22. Donderdag volgt een rit van Chauvigny naar Sarran, met in de laatste 45 kilometer twee lastige beklimmingen. De Suc au May, niet eerder beklommen in de Tour, kent enkele steile stroken. De top ligt 25 kilometer voor de finish.