Fabio Jakobsen zegt sorry voor reactie op zege Dylan Groenewegen: ‘Ik was gefrustreerd’

,,Ik zei dat de overwinning van Dylan me koud liet", zei Jakobsen, die zaterdag zelf had gewonnen, bij de NOS. ,,Dat gaat alleen over de prestatie. Uiteraard begrijp ik dat hij en zijn familie een heel lastige tijd doorgemaakt hebben. Daar heb ik heel veel respect voor. Ik was wat gefrustreerd. Dus bij deze daarvoor mijn excuses.”

Jakobsen werd twee jaar geleden tijdens de Ronde van Polen door Groenewegen de hekken in gereden en raakte zwaargewond. Het conflict dat daaruit ontstond zorgt nog altijd voor spanning tussen de twee Nederlandse sprinters.

Ook dinsdag leek het op een massasprint uit te gaan draaien, maar daar stak Jumbo-Visma een stokje voor. Op de laatste beklimming van de dag, op ruim tien kilometer van de finish, voerde de ploeg het tempo hoog op. Het peloton scheurde in stukken en Wout van Aert kwam alleen boven. De Belg reed vervolgens solo naar de finish.

,,Eindelijk is Wout eerste", glimlachte Jakobsen, doelende op de drie tweede plaatsen van de man in de gele trui. ,,Ik was goed mee op het klimmetje, maar hij is zo sterk. Ik kon ook niet meesprinten voor de tweede plek, dit parcours is nog net te lastig voor me. Het was perfecte ploegentactiek van Jumbo en ze hebben met Wout een heel sterke man. Het was perfect uitgevoerd door de mannen van de supermarkt.”

De sprint om de tweede plek werd gewonnen door Jasper Philipsen. De Belg had even gemist dat zijn landgenoot al over de finish was gekomen en schreeuwde het al juichend uit: ,,Ik maak mezelf compleet belachelijk.”

Woensdag staat de kasseienrit op het programma en ook dat ziet Jakobsen wel zitten: ,,Morgen kan ik wel hoor, op de kasseien. Ik zal niet de vooruitgeschoven man zijn, maar probeer wel de man in de groep te zijn. Morgen is gewoon weer eens kans.”

