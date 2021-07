Franse politie valt binnen in hotel van ploeg Wout Poels: ‘Nog nooit zoiets meegemaakt’

De Franse politie heeft gisteravond een inval gedaan in het hotel van wielerploeg Bahrain Victorious, het team waar Wout Poels voor rijdt. Er zijn geen arrestaties verricht. Het parket van Marseille is wel een vooronderzoek gestart naar de ploeg.

,,Niets bijzonders. We hebben bezoek gehad van de politie. Ze hebben de renners gevraagd om trainingsschema's en ze hebben de bus doorzocht. Dat is alles", bevestigde teambaas Milan Erzen tegenover Cyclingnews. ,,Ze hebben de renners een uur lang gestoord en daarna werden we bedankt. Ze wilden ons de reden van het bezoek niet vertellen, maar dat zullen onze advocaten vandaag uit gaan zoeken.”

,,We kwamen gisteravond laat om negen uur aan bij het hotel. Even later stond het voel met politie. Dat voelde een beetje gek, want ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Ze hebben al mijn spullen onderzocht”, vertelde Matej Mohoric, ritwinnaar deze Tour, over de actie. ,,Maar ik voelde me niet ongemakkelijk, want ik heb niets te verbergen. Ze hebben onze telefoons, onze computers en bezittingen gecheckt. En ze waren ook in de bus. Ik vind het een beetje vreemd dat ze nu, in 2021, nog steeds denken dat we iets illegaals doen. We konden geen massages krijgen en ook geen diner gehad. Alleen wat snacks op de kamer. Maar we zijn meer dan ooit gemotiveerd om ons te laten zien in de laatste bergetappe.’’

Bahrain Victorious zat in Pau in hetzelfde hotel als Movistar, maar de politie bracht alleen een bezoekje aan Bahrain Victorious, dat later vandaag ook met een statement kwam. Daarin bevestigde het team nogmaals het onderzoek van de Franse politie: ,,Het onderzoek omvatte een doorzoeking van de kamers van de renners. Hoewel het team niet op de hoogte was, voldeed het team aan alle verzoeken van de agenten.”

,,We streven het hoogste niveau van professionaliteit en naleving van alle wettelijke vereisten na en zullen altijd op een professionele manier samenwerken. Het proces had invloed op het herstel van onze renners en de maaltijdplanning en als professioneel team is het welzijn van ons team een ​​belangrijke prioriteit", laat het team bovendien weten.

Volgens het Franse Sud Ouest werd het onderzoek geleid door het parket van Marseille, dat vorig jaar ook al opdracht gaf tot de inval bij Arkéa Samsic tijdens de Ronde van Frankrijk. Hetzelfde parket opende op 3 juli al een vooronderzoek naar de ploeg ‘voor mogelijk gebruik van een verboden stof of methode door een atleet’.

Twee ritzeges in Tour

Bahrain-Victorious mocht de voorbije maanden meermaals de champagne ontkurken. Zo won het team met Gino Mäder en Damiano Caruso twee ritten in de Giro. Die laatste werd zelfs tweede in het eindklassement. In de Dauphiné zegevierde Mark Padun tweemaal, nadat Sony Colbrelli eerder de derde etappe op zijn naam schreef. En in deze Tour soleerden zowel Mohoric als Dylan Teuns naar de zege.

Poels is de leider van het bergklassement in de Tour. De 33-jarige Limburger, die al een paar dagen in de bolletjestrui rijdt, heeft in het klassement 11 punten voorsprong op geletruidrager Tadej Pogacar. ,,Bij iedereen is z'n kamer onderzocht. We hebben rustig meegewerkt”, aldus Poels bij de NOS over de politie-inval. ,,Het was wel schrikken, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Een bijzondere ervaring. Het onderzoek duurde ongeveer een uurtje.”

De achttiende etappe van de Tour gaat vandaag door de Pyreneeën, van Pau naar Luz Ardiden. De renners moeten twee bergjes van de vierde categorie over en twee bergen van de buitencategorie. De aankomst is bergop. ,,Nu de knop omzetten. Het is vandaag één van meest belangrijke dagen van mijn wielercarrière. Het gaat een heel spannende dag worden. Ik moet punten pakken op de Tourmalet”, keek Poels ook alvast vooruit op de laatste etappe door de bergen.