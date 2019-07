Froome heeft ziekenhuis verlaten: ‘Hij voelt zich goed’

,,Dit is een grote stap voor hem”, vertelt teambaas Dave Brailsford bij de eerste Tourpersconferentie van Team Ineos. ,,Hij heeft voor het eerst zijn voeten op de vloer gezet en voelt zich goed. Alle energie die hij normaalgesproken in de sport zou stoppen gaat nu in zijn herstel.”

Door het uitvallen van Froome is Geraint Thomas samen met Egan Bernal de kopman van Team Ineos. Toch gaat hij de Brit missen. ,,Hij is misschien wel één van de grootste renners ooit. Het is een grote verandering binnen het team, maar zo is het nu eenmaal”, vertelt de tourwinnaar van vorig jaar. ,,Het draait nu om ons. We hebben een ijzersterk team en met Dylan van Baarle erbij zijn we erg sterk. We weten wat we moeten doen.”