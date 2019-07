Fuglsang hoort nu ook bij de kanshebbers

Fuglsang doelde op Welshman Geraint Thomas, wiens ploeggenoot Chris Froome ontbreekt. ,,Hun ploeg (Ineos, voorheen Sky) heeft de ervaring om zo'n wedstrijd te controleren. Als 'G' de vorm heeft van vorig jaar, zou het wel eens een minder open Tour kunnen zijn dan iedereen denkt.”



Verder dan de zevende plaats in 2013 kwam Fuglsang in de Tour nog niet. "Of ik fris aan de start sta? Na de Dauphiné was ik een dag thuis en daarna ben ik vertrokken voor een hoogtestage en zijn we de Alpenritten gaan verkennen." In drie ritten daar in de slotweek ligt vermoedelijk het zwaartepunt van deze Tour.



,,Het is moeilijk in te schatten of je daar alleen het verschil kunt maken", meende Fuglsang. ,,Ik denk niet dat je te veel moet afwachten.”