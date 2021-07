Fuglsang ziet corona-vaccin als oorzaak onzichtbaar optreden in Tour en stapt af

Fuglsang werd in de aanloop naar de Tour nog derde in de Ronde van Zwitserland, achter Richard Carapaz en Rigoberto Uran. Hoewel de Deen geen klassementsambities had in Frankrijk, leek het met de vorm wel goed te zitten. Fuglsang wist echter in geen enkele etappe bij de eerste 20 te eindigen.

,,Ik voel me over het algemeen best goed, maar ik kan niet tot de limiet gaan", aldus de 36-jarige Astana-renner tegenover CyclingNews. ,,Er lijkt een soort begrenzer op mijn lichaam te zitten en ik kan niet zo diep gaan als normaal. Daardoor ben ik onderweg niet kapot gegaan en voel ik me nu dus ook helemaal niet zo moe.”

,,De enige verklaring die we kunnen vinden, is dat ik mijn tweede corona-vaccinatie heb gehad na de Ronde van Zwitserland. Die zou er voor kunnen zorgen dat ik mijn grenzen niet op kan zoeken, omdat mijn lichaam de vaccinatie nog aan het verwerken is.”

,,Uit testen blijkt dat ik op het niveau zit dat ik op een trainingskamp in december (buiten het seizoen dus, red.) had, of nog lager", vertelt Fuglsang. ,,Het zal op een gegeven moment wel weer beter gaan en daar is het wachten op.”

Astana maakte zondagmiddag bekend dat Fuglsang niet van start zal gaan in de laatste etappe van de Tour. De Deen voelde zich na de tijdrit van vrijdag niet lekker en hoopt te herstellen met het oog op de olympische wegrit van volgende week zondag.

Fuglsang werd in 2016 tweede in de wegwedstrijd op de Olympische Spelen in Rio en hoopt die prestatie volgende week in Tokio te verbeteren.