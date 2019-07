Geen Tour voor Laurens ten Dam, maar wel columns voor het AD

Balen zeker, dat je niet bent geselecteerd voor de Tour?

Ten Dam: ,,Vorig jaar bij Sunweb werd ik in eerste instantie ook buiten de ploeg gehouden, dat vond ik veel vervelender. Ik heb er nu meer vrede mee. Ik heb tien keer de Tour mogen rijden en ook tien keer Parijs gehaald. Ik ben trots op die score. Ik heb me nu thuis op de bank geïnstalleerd, dat gebeurt niet zo vaak. Ik lig nu liever hier dan op een hotelbed in Brussel. Weet je wat het ook is? De Tour is loodzwaar en in de Dauphiné waren mijn benen niet top. Dan is het ook goed zo. Ik ben 38 jaar inmiddels. Aan alles komt een einde.’’