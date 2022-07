'Gele’ Wout van Aert wéér tweede: ‘Ik dacht dat ik ging winnen, maar toen kwam Jakobsen voorbij’

Met video Debutant Fabio Jakobsen slaat direct toe in eerste massa­sprint Tour de France

Fabio Jakobsen heeft de eerste massasprint in de Tour de France gewonnen. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl, debutant in de Ronde van Frankrijk, was de snelste in de tweede etappe. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) eindigde als tweede en nam de gele trui over van landgenoot Yves Lampaert, een ploeggenoot van Jakobsen.

18:37