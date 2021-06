Gesink richt zich na operatie op Vuelta: ‘Het is waardeloos’

Robert Gesink ondergaat vanmiddag in Amersfoort een operatie om de breuk in zijn sleutelbeen te herstellen. De 35-jarige klimmer van Jumbo-Visma ging in de derde etappe van de Tour de France onderuit en brak daarbij zijn rechter sleutelbeen. Na de operatie gaat Gesink zich richten op de Ronde van Spanje, die op 14 augustus in Burgos begint.

De routinier liep twee jaar geleden in Luik-Bastenaken-Luik op vrijwel dezelfde plek een breuk op. ,,De boel is toen met een plaatje weer vastgezet. Nu zit er aan het einde van dat plaatje een breuk”, zei Gesink een dag na zijn val in de Tour.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Dus die gaat eruit en er komt waarschijnlijk iets anders in. Ik verwacht dat het herstel vrij snel zal gaan. Verder heb ik qua pijn nergens echt last van. Maar het is wel gebroken, dus ik kan niet verder fietsen. Het is waardeloos dat het in één keer afgelopen is, nadat ik zoveel maanden met toewijding en opgaves op andere gebieden naar dit doel heb toegewerkt. Het kost een paar dagen om dat te verwerken, maar dan ga ik weer door. De Ronde van Spanje is het volgende doel, daar ga ik naartoe werken.”

Gesink kwam al vroeg in de etappe ten val, omdat vlak voor hem oud-Tourwinnaar Geraint Thomas onderuit ging. ,,Hij rolde languit over de breedte van de weg, als een soort keeper die in z’n goal ligt. Zijn fiets lag links, hij rechts. Ik kon nergens heen. Ik probeerde nog over hem heen te springen, maar dat lukte niet. Ik ging over de kop en brak daarbij het laatste puntje van mijn sleutelbeen af.”

Gesink kreeg later nog een berichtje met excuses van Thomas. “Maar hij kon er ook niets aan doen.”