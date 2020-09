Goed nieuws voor Jumbo-Visma: geen corona in ploeg gele trui, hele peloton negatief getest

Dat meldt de Franse sportkrant L’Equipe. Dit betekent dat Primoz Roglic 'gewoon’ van start gaat in de tweede Tourweek met al zijn ploeggenoten. De klassementsleider kan zo zijn gele trui verdedigen. Zijn voorsprong op naaste achtervolger Egan Bernal van INEOS Grenadiers die ook een negatieve uitslag had: 21 seconden.



Niet alle ploegen leken goed nieuws te krijgen. Bij het hotel van Deceuninck-Quick-Step is vanochtend een lid van de begeleiding met een ambulance van de organisatie opgehaald. De ploeg meldt dat een fout is gemaakt in het laboratorium waardoor een hertest nodig was. Het bleek vals alarm. Uitslag: negatief.



Ook op de tweede rustdag, maandag in Isere, zal het gehele peloton getest worden op mogelijke coronabesmettingen.