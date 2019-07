Groenewegen sprint naar ritzege in langste Tour-rit, Ciccone blijft leider

De langste etappe van deze Tour de France, een rit van 230 kilometer van Belfort naar Chalon-sur-Saône, was op maat gemaakt voor de sprinters. Toen direct vanuit de start ook nog slechts twee renners op avontuur gingen in de vroege vlucht, was het helemaal duidelijk: deze zevende etappe zou eindigen in een massasprint.



Vluchters Yoann Offredo en Stéphane Rossetto probeerden een massasprint te ontlopen, maar dat bleek een kansloos verhaal tegen het peloton, dat werd geleid door sprintersploegen Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step en Lotto-Soudal. De twee Fransen op kop kregen maximaal 5'40 cadeau, maar de hele rit lang hield het peloton de controle.



Op twaalf kilometer van de finish werd Offredo als laatste teruggepakt. De verwachte groepssprint kwam er in Chalon-sur-Saône. Wout van Aert (Jumbo-Visma) deed in de slotkilometers uitstekend kopwerk voor sprinter Groenewegen. Maar het was de sprinttrein van Deceuninck-Quick Step (voor Elia Viviani) die in de laatste kilometer het initiatief had.



Viviani werd perfect afgezet, maar met een indrukwekkende sprint wist Groenewegen van achteruit over iedereen heen te komen om naar zijn zo langverwachte ritzege te sprinten in deze Tour. De 26-jarige Amsterdammer werd vooraf bestempeld als dé sterkste sprinter, maar een valpartij in rit één zorgde ervoor dat Groenewegen niet direct voor succes kon gaan.



Zijn ploeg Jumbo-Visma ving die pech perfect op, met de ritzege (én gele trui) van Mike Teunissen op dag één. In de tweede rit won de Nederlandse ploeg ook nog de ploegentijdrit. En nu pakt dus ook sprintkopman Groenewegen zijn dagzege. Ewan werd tweede, Peter Sagan derde.



Het is voor Groenewegen zijn vierde Tour-zege in totaal. Ook in 2017 (één keer) en 2018 (twee keer) was hij succesvol. Dit seizoen won Groenewegen al tien keer eerder, waaronder twee ritten in Parijs-Nice en twee ritten in de ZLM Tour.