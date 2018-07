Harfsense ploegleider Brinkman wint zevende rit Stentor Tour Wielerspel

Brinkman had vluchtig naar de uitslag van de etappe gekeken. ,,Ik was er een paar keer dichtbij. Ik doe al jaren mee met het spel, leuk dat ik nu een keer het dagklassement weet te winnen. Ik heb echt een sprintersploeg samengesteld, daar kom je een heel eind mee in de eerste week.’’ Brinkman was blij met de ritzege van Dylan Groenewegen. ,,Een ritzege van een Nederlander is altijd lekker. Hij stak er echt met kop en schouders bovenuit, leuk om te zien.’’