Het geel van Teunissen is even bijzaak, alles gaat nu op Kruijswijk

Door Pim Bijl en Daan Hakkenberg



Nadat gisteren Teunissen en niet topfavoriet Dylan Groenewegen het geel pakte, moest de ploeg ondanks de euforie de gedachten vlug verzetten. Want hoe gek het ook klinkt: een dag later in de ploegentijdrit is Teunissen met zijn gele trui totaal ondergeschikt aan het collectief. Want als Jumbo Steven Kruijswijk in Parijs op het podium wil hebben, is een goede ploegentijdrit een must.